На улице Ковпака в Севастополе действует одностороннее движение

Ограничение носит временный характер.
На сегодняшний день, 6 марта, на небольшом участке улицы Ковпака в Севастополе движение автомобильного потока организовано в одном направлении. Об ограничениях сообщили в пресс-службе правительства города.
«Движение автомобилей организовано на участке улицы Ковпака от пересечения с улицей Льва Толстого по направлению к улице Харьковская», – уточнили в пресс-службе.
Это вынужденная мера для обеспечения эффективной работы по ремонту дорожного полотна на данном участке.
Ограничение действует до 30 апреля текущего года.