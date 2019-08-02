На компанию, построившую объездную дорогу под Симферополем, заведено уголовное дело

2 августа 2019     3
На компанию, построившую объездную дорогу под Симферополем, заведено уголовное дело

Новосибирское Следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Сибавтобан». Руководство одной из крупнейших компаний Сибири обвиняют в невыплате зарплаты работникам.

Этого подрядчика хорошо знают в Крыму: в течение двух лет – с 2017 года – в рамках ФЦП он строил четырехполосную объездную дорогу Дубки – Левадки под Симферополем и затянул со сроками.

«Сибавтобан» строит дороги уже около 20 лет. В числе построенных объектов — Северный обход и Юго-Западный транзит Новосибирска, магистрали непрерывного движения с транспортными развязками и мостовыми переходами.

А сейчас предприятие находится в предбанкротном состоянии. В апреле этого года ООО «СпецТрансСтрой», субподрядчик по одному из объектов в Томской области, подал иск о взыскании задолженности с «Сивавтобана» в размере 3,2 млн руб.

Но основанием для возбуждения уголовного дела послужил другой факт. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, начиная с декабря 2018 года, гендиректор компании, имея на счетах достаточное количество денег и возможность выплачивать зарплату, не заплатил 446 работникам 53,8 млн рублей.

Следователи изъяли исполнительную документацию компании и назначили бухгалтерскую судебную экспертизу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта simf-room.ru

Источник: Вести.Севастополь

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