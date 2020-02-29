На конкурсе «Страж порядка» выбирают лучших военных полицейских Черноморского флота

Подразделения военной полиции Черноморского флота участвуют в конкурсе «Страж порядка». Он проходит в преддверии Армейских международных игр «АрМИ-2020».

В ходе учений на одном из полигонов боевой подготовки военные полицейские отрабатывают прохождение полосы препятствий со стрельбой холостыми патронами. Чтобы условия учений максимально приблизить к боевым, организаторы решили использовать дымовые шашки и пиротехнику.

Также участники конкурса соревнуются в вождении на скорость бронемашин «РЫСЬ» как в обычных условиях, так и в дождь на мокрой земле по пересечённой местности.

Еще один этап конкурса: отражение нападения условных диверсантов на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части. При этом задача, поставленная перед участниками конкурса – не просто защитить КПП, но и задержать злоумышленников до прибытия группы усиления.

По итогам соревнований будут отобраны военнослужащие, которые представят Черноморский флот на окружном этапе конкурса в апреле.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь