На конкурс по озеленению Балаклавы представлено три проекта

30 января 2020     15
На конкурс по озеленению Балаклавы представлено три проекта

Севастопольцы разработали проекты комплексного озеленения и благоустройства Балаклавы. Свои идеи наряду с опытными архитекторами предложили и просто неравнодушные жители города. Всем в работе помогали члены Союза архитекторов Севастополя.

Участникам конкурса предложили подумать над тем, какими они видят центральные аллеи Балаклавы. Идеи у севастопольцев самые оригинальные: зоны для отдыха в гамаках, арт-инсталляции, зоны водных игр. Предложили также оформить набережную реки Байдарки на одном из участков в центре города.

«Участники прочувствовали ситуацию, сами исследовали ее и сделали свои предложения и выразили свои идеи насчет разработки данного места. Самая главная идея, самая интересная – предлагается задействовать бывшую территорию железной дороги для расширения этой системы зеленых пространств, для включения ее в эту систему», – рассказала Елена Белоус, организатор конкурса “Система комплексного озеленения Балаклавы”.

Всего на конкурс представили три проекта, победителей должны определить сами севастопольцы. Голосование идет в фойе администрации Балаклавского района, а также онлайн на сайте Союза архитекторов города. Самые удачные элементы начнут устанавливать уже в этом году за счет районного бюджета. Остальные идеи победителей оформят в единую концепцию, которую муниципальные власти представят в правительстве города для реализации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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