На Константиновской батарее готовят выставку в честь 200-летия открытия Антарктиды

28 января в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» откроется фотовыставка «Аристократы морей», посвященная участникам кругосветной экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 28 января 1820 года они открыли шестой материк – Антарктиду.

Выставку, посвященную 200-летию со дня этого великого географического открытия, представит творческое объединение «Морское фотографическое собрание».

Там будут представлены работы Александра Алякринского, Юрия Масляева, Александра Кильмета, дизайнера Роситы Руис. Все они члены Русского географического общества, Российского исторического общества, Творческого союза художников России.

Эту выставку уже видели зрители Германии, Испании, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи. В Крыму она побывала в Ялте и Гурзуфе.

На Константиновской батарее она будет работать до 15 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь