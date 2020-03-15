На Константиновской батарее открыли бюст адмиралу Лазареву

В торжественном открытии приняли участие представители городских властей, Черноморского флота, Русского географического общества.
Собравшиеся на торжественный митинг, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Лазарева и Беллинсгаузена и установке бюста адмиралу, возложили цветы к братской могиле защитников Константиновской батареи. Почётный караул прошёл маршем в исторической форме 32-го флотского экипажа.
В здании батареи открылась выставка работ художника Антарктической экспедиции Павла Михайлова и картин современных авторов, посвящённых самому южному континенту.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь