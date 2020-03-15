На Константиновской батарее открыли бюст адмиралу Лазареву

15 марта 2020     3
На Константиновской батарее открыли бюст адмиралу Лазареву

В торжественном открытии приняли участие представители городских властей, Черноморского флота, Русского географического общества.

Собравшиеся на торжественный митинг, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Лазарева и Беллинсгаузена и установке бюста адмиралу, возложили цветы к братской могиле защитников Константиновской батареи. Почётный караул прошёл маршем в исторической форме 32-го флотского экипажа.

В здании батареи открылась выставка работ художника Антарктической экспедиции Павла Михайлова и картин современных авторов, посвящённых самому южному континенту.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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