На Константиновской батарее отметили день рождения Русского географического общества

30 художников из Москвы, Крыма и Севастополя представили свои пейзажи с видами Константиновской батареи. Выставка этюдов в залах памятника архитектуры – это подарок к 174-летию Русского географического общества. Сегодня в равелине, восстановленном с помощью РГО, расположен штаб общества.
Одно из старейших географических обществ мира было основано 18 августа 1845 года по высочайшему повелению Николая I. И первым его председателем стал великий князь Константин Николаевич, сын императора.
Старт празднику в Севастополе дал полуденный выстрел пушки и поднятие флага РГО. По плацу парадным строем прошли солдаты в мундирах времён Крымской войны.
Источник: Вести.Севастополь
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