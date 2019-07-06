На кораблях ЧФ почтили память погибших гидронавтов

В знак скорби о моряках-подводниках, погибших в Баренцевом море, на кораблях Черноморского флота в эту субботу, 6 июля, приспустили Андреевские флаги.
Экипажи кораблей и подводных лодок также почтили память минутой молчания и звуковыми сигналами корабельных тифонов. Сделали это также корабли, которые выполняют задачи в Чёрном и Средиземном морях.
Сегодня завершилось прощание с офицерами в Санкт-Петербурге. Все 14 человек похоронены на Серафимовском кладбище.
Источник: Вести.Севастополь
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