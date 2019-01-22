На Крещенские праздники Херсонесский музей продлевает часы работы и делает вход для всех свободным

На период празднования Крещения Господня в Херсонесском музее изменен график работы:

18 января 2019 года музей работает с 07:00 до 20:00, допуск посетителей прекращается в 19:30 на центральной входной группе и в 17:30 на западном входе.

19 января 2019 года музей работает с 06:30 до 20:00, допуск посетителей прекращается в 19:30 на центральной входной группе и в 17:30 на западном входе.

18 и 19 января выход посетителей после 17:30 осуществляется ТОЛЬКО через КПП «Центральные ворота».

Вход на территорию музея-заповедника 18 и 19 января для всех посетителей по БЕСПЛАТНЫМ билетам.

18 и 19 января 2019 года до 09:00 вход свободный.



Фото Анны Садовниковой