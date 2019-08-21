На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы

21 августа 2019     22
На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы

Организаторы фестиваля из-за ажиотажа сегодня закрыли регистрацию на площадку “Нашествие”, которая 23 августа будет открыта на фестивале “Таврида-АРТ” в Судаке.

На концерт планируют прийти более 35 тысяч зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта “Таврида” Сергея Першина. По его словам, никто не ожидал, что концерт вызовет такой интерес. Организаторы рассчитывали примерно на 20 тысяч зрителей. Вход на концерт бесплатный, но предварительно нужно было зарегистрироваться в Интернете.

Фестиваль творческих сообществ “Таврида – АРТ” открылся накануне и продлится до 26 августа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Жилой квартал «Доброгород» - экспериментальный проект севастопольского девелопера
Жилой квартал «Доброгород» - экспериментальный проект севастопольского девелопера

Впервые в Севастополе покупатели «ИнтерСтрой» смогут приобрести квартиры-студии – самый востребованный в настоящий момент сегмент на рынке, особенно среди молодежи. Также …


Крымское и севастопольское управления СК слили воедино
Крымское и севастопольское управления СК слили воедино

Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю объединились в одно ведомство. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба управления СК …


На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы
На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы

Организаторы фестиваля из-за ажиотажа сегодня закрыли регистрацию на площадку “Нашествие”, которая 23 августа будет открыта на фестивале “Таврида-АРТ” в Судаке. …


На вершине Ай-Петри сотрудники отряда «Крым-Спас» установят флаг России
На вершине Ай-Петри сотрудники отряда «Крым-Спас» установят флаг России

Завтра, 22 августа, в день государственного флага России, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» установят триколор на вершине горы Ай-Петри. К …


Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе
Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нарушением обязательств в рамках ОБСЕ дискриминацию телеканалов RT и Sputnik странами Европы. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты