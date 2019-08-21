На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы

Организаторы фестиваля из-за ажиотажа сегодня закрыли регистрацию на площадку “Нашествие”, которая 23 августа будет открыта на фестивале “Таврида-АРТ” в Судаке.

На концерт планируют прийти более 35 тысяч зрителей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта “Таврида” Сергея Першина. По его словам, никто не ожидал, что концерт вызовет такой интерес. Организаторы рассчитывали примерно на 20 тысяч зрителей. Вход на концерт бесплатный, но предварительно нужно было зарегистрироваться в Интернете.

Фестиваль творческих сообществ “Таврида – АРТ” открылся накануне и продлится до 26 августа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь