На крымской границе пресечена контрабанда тестостерона

11 февраля 2020     15
На крымской границе пресечена контрабанда тестостерона

На пункте пропуска «Перекоп» у жителя города Саки, въезжающего с территории Украины, обнаружены ампулы с тестостероном.

При осмотре, в личных вещах гражданина России, найдены пять ампул с препаратом, запрещённым к свободному обороту. Мужчина рассказал, что везёт его для личного употребления.

На этом же пункте пропуска был остановлен гражданин Украины, следовавший в Севастополь, в багаже которого пограничники обнаружили шприцы с жидкостью светло-жёлтого цвета. Молодой человек пояснил, что этот препарат он употребляет для повышения спортивных результатов.

Во всех образцах эксперты выявили вещества, включённые в Список сильнодействующих и ядовитых, сообщает Пограничное управление ФСБ по Республике Крым.

Правоохранительные органы по этим фактам возбудили уголовные дела за контрабанду запрещённых веществ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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