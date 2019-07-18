На Крымском мосту полностью завершена укладка рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь» – состоялась под арками Крымского моста, сообщает Крыминформ.

14 июля был готов первый путь, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк, а сегодня завершили строительство второго – по нему будут курсировать поезда, идущие из Краснодарского края.

Уже можно говорить, что материк и полуостров соединила двухпутная железная дорога. Ее протяженность составляет 19 км.

Первые поезда обещают пустить в декабре этого года.

Фото Инфоцентра Крымского моста

Источник: Вести.Севастополь