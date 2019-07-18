На Крымском мосту полностью завершена укладка рельсов

18 июля 2019     10
На Крымском мосту полностью завершена укладка рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь» – состоялась под арками Крымского моста, сообщает Крыминформ.

14 июля был готов первый путь, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк, а сегодня завершили строительство второго – по нему будут курсировать поезда, идущие из Краснодарского края.

Уже можно говорить, что материк и полуостров соединила двухпутная железная дорога. Ее протяженность составляет 19 км.

Первые поезда обещают пустить в декабре этого года.

 

Фото Инфоцентра Крымского моста 

Источник: Вести.Севастополь

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