На Крым снова надвигаются дожди

Уже со вторника жаркая погода на полуострове сменится грозами и ливнями. Как объясняют в Крымском гидрометцентре, виноваты атмосферные фронтальные разделы, идущие с северо-запада. Кроме дождей возможно и понижение температуры на 3-4 градуса.

Севастопольцам резкого ухудшения погоды не обещают: к середине недели температура может опуститься до +24. Завтра в Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +26…28. Температура морской воды 23-24°.

Фото с сайта crimea-news.com

Источник: Вести.Севастополь