На Кубке страны по пауэрлифтингу севастопольцы установили новый рекорд России

Шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали привезли севастопольские спортсмены с Кубка России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.

В экипировке первые места у Екатерины Прокоповой в весовой категории 72 кг, у Алексея Назаренко – в весе 74 кг, он также выполнил норматив мастера спорта международного класса, и у Валентина Киселева, выступавшего в весе 105 кг. Серебро завоевала Анжелика Лучинецкая, ее вес 84 кг.

Рекорд России в классическом жиме (без экипировки) установил Алексей Назаренко и занял первое место (74 кг). Еще по одному «золоту» в этом виде жима у Екатерины Прокоповой (72 кг) и Анжелики Лучинецкой (84 кг). Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Александр Фролов (66 кг) и Андрей Безверхий (74 кг), он также выполнил норматив мастера спорта.

В общекомандном зачете мужская сборная Севастополя набрала 44 очка и заняла третье место. Победителями стали спортсмены из Ямало-Ненецкого автономного округа (47 очков), серебряные призеры – представители Ханты-Мансийского АО (46 очков).

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести Севастополя