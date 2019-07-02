На лавандовом поле в Учкуевке загорелся сухостой

На место ЧП выдвинулись два подразделения 3-й пожарно-спасательной части. Они прибыли через минуту после вызова. Но огонь распространялся очень быстро: за короткое время площадь горения составила 800 квадратных метров.

К тушению привлекли силы Черноморского флота и добровольной пожарной охраны. На ликвидацию ушло почти полтора часа.

Сотрудники МЧС напоминают жителям частного сектора о правилах покоса сухостоя. Не стоит наводить порядок на участке во время сильного ветра. А всех жителей города спасатели просят сразу же сообщать о пожаре по номеру телефона 101.

Служба информация «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь