На льготные лекарства Севастополь получит более 450 млн рублей

Более 450 миллионов рублей заложили в бюджете на приобретение льготных лекарств для севастопольцев.

Сумму хотят скорректировать с учётом потребности жителей. Сейчас дефицита и проблем с выдачей препаратов нет, заявляют в городском департаменте здравоохранения. Лекарства отпускают в 11 пунктах. Не решённым остаётся вопрос с лекарствами, у которых истёк срок годности. Речь идёт о препаратах, купленных в 2015 и 2016 годах. Они до сих пор не уничтожены и находятся в карантинных зонах.

«Первая вообще арестована. Находится в рамках уголовного дела, разбираются с причинами, как это произошло. Второй блок, у которого просто истекли и их невозможно израсходовать, потребности такой нет. Также сейчас проводится внутреннее расследование», – первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Игорь Воронович.

По его словам, результаты проверки будут переданы в прокуратуру.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь