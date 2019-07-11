На Максимовой даче хотят восстановить комплекс фонтанов и гротов

Судьбу Максимовой дачи обсудили на научно-методическом экспертном совете при Севнаследии. Компания, занимающаяся эскизным проектом реставрации парка, предложила два варианта восстановления подпорных стен – переборка их кладки вручную или заполнение швов специальным раствором из пистолета, что в десять раз быстрее и дешевле. Решение, как именно будут выглядеть обновлённые подпорные стены, пока не принято.

Также проектировщики рассказали, как они планируют реанимировать систему фонтанов и гротов парка. Для этого предлагается создать искусственную заводь и отремонтировать систему труб. Сейчас её часть используется для подачи воды садоводам. На незастроенных участках, граничащих с особо охраняемыми природными территориями, проектировщики предлагают пересмотреть статус земли, чтобы сохранить видовые ландшафты на северо-востоке парка. Взвесить все за и против обещают в ближайшие месяцы, как и установить границы объекта культурного наследия.

«84 гектара – это особо охраняемая природная территория регионального парка “Максимова дача”,- говорит Дмитрий Семёнов директор по проектированию ООО “ГУАР”. – Границы мы устанавливаем для комплекса усадьбы как объекта культурного наследия. Это площадь около 30 га – та историческая часть, которая непосредственно была в пользовании Максимова».

Закончить работы по проектированию реставрации парка компания из Петербурга обещает до конца года. На это выделено 50 миллионов рублей. Следующий этап – восстановление парка по федеральной целевой программе – предварительно оценивают в 600 миллионов.

Источник: Вести.Севастополь