На Малаховом кургане впервые звучала органная музыка

Электроорган гораздо меньше стационарных, какие обычно устанавливают в соборах. Но, чтобы зазвучать, инструменту не нужны сотни металлических и деревянных труб.

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С классическим органом этот роднит только сходство в звучании и манере игры – обеими руками и ногами. Но звуки он не издаёт, а воспроизводит.

«Записаны живые тембры живых органов. Каких-то конкретных. Интересно то, что они записаны даже с огрехами, которые были в настройке. Некоторые ноты хорошо строят, а некоторые начинают фальшивить. И уже ничего не сделаешь, потому что это сэмплы. Это записали в память», – рассказал народный артист России, солист Челябинского концертного объединения Владимир Хомяков.

Неформальный титул «король инструментов» орган получил, когда ещё занимал целый дом и был механическим. Таких в Крыму четыре. Все в Ялте. Самый большой – в Ливадии.

Построил инструмент Владимир Хромченко. Изготовил трубы, установил вентилятор, который нагнетает в них воздух и даёт органу голос, и настроил систему переключения регистров.

Концерты в этом зале дают уже 20 лет. Органист уверен, аудиторию привлекает именно подлинное звучание духового инструмента, музыку которого называют божественной.

«Сейчас большая мода на эти органные инструменты электронные. Поэтому сейчас говорят концерт органной музыки. Выкатывают ящик электронный, играет орган. Давайте в море искупаемся. Натягивают экран, показывают море – купайтесь», – смеётся художественный руководитель Центра органной музыки «Ливадия» Владимир Хромченко.

Но доставить, установить и настроить механический орган в Севастополь практически невозможно. А с мобильным электронным инструментом на гастроли отправился и камерный хор Челябинской филармонии. Концерт он даст с крымским хором «Таврический благовест».

«Первая репетиция, думаю, она же будет последняя, потому что вы, наверное, слышите прекрасные звуки, эту хоровую гармонию. Получается всё, как по маслу», – поделился художественный руководитель камерного хора «Таврический благовест» Владимир Николенко.

Спелись хоры в Челябинске, где уже выступали вместе.

Первый концерт в Севастополе на Малаховом кургане. Здесь нет акустики, как в залах филармонии или под сводами храмов, где обычно звучит органная музыка. Но благодаря электронной природе инструмента, его звук можно усиливать даже на открытых пространствах». Зрительный зал под открытым небом полон. Те, кому не хватило мест, смогут услышать челябинский орган 14 сентября на благотворительном концерте в Севастопольском центре культуры и искусств. Все сборы музыканты перечислят пациентам онкогематологии Крымской детской клинической больницы.

Олег Смирнов, Антон Кузнецов, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь