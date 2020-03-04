На Матросском бульваре обустроят вход со стороны Синопской лестницы

4 марта 2020     16
На Матросском бульваре обустроят вход со стороны Синопской лестницы

Попасть на Матросский бульвар после завершения его реконструкции можно будет не только с проспекта Нахимова и от штаба Черноморского флота, но и с улицы Советской, со стороны Синопской лестницы. 

Там начались работы по разбору здания бывшей мастерской, которая раньше принадлежала военным. На ее месте и будет построена новая входная группа. Сегодня на Матросском бульваре побывал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов. 

Он сообщил журналистам, что никакой исторической или культурной ценности помещение мастерской не представляет. Более того, в последнее время здание было заброшено и там жили бомжи. Также Горлов посмотрел, на каком этапе сейчас находится реконструкция бульвара. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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