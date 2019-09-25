На месте Альминского сражения появится памятник Даше Севастопольской

25 сентября 2019     17
На месте Альминского сражения появится памятник Даше Севастопольской

Именно с Альминского сражения началась история появления на войне сестер милосердия. Дарья Михайлова, больше известная как Даша Севастопольская – дочь матроса, погибшего в Синопском сражении, после смерти отца продала дом, купила лошадь, повозку и санитарный инструмент и отправилась к боям сражений, чтобы помогать раненым солдатам. Причем девушка не только оказывала помощь раненым. Переодевшись в военную форму, она участвовала в разведывательных вылазках.

Могила Даши Севастопольской, которая прожила долгую жизнь и умерла в 1910 году, сейчас уже утеряна. Портрет молодой женщины есть на Панораме обороны Севастополя, ее бюст – среди скульптур на здании Панорамы.

И сейчас руководство Музея истории Балаклавы предлагает установить памятник первой в Севастополе сестре милосердия на месте Альминского сражения, сообщил ТАСС директор музея Сергей Гонтарь. Создавать монумент будет московский скульптор Андрей Следков. Это будет не одна скульптура, а целый мемориал: часовня в форме шлема, стоящая на постаменте цветов Георгиевского креста – высшей награды для солдат и унтер-офицеров. Внутри часовни разместят фигуру Даши Севастопольской, склонившейся над раненым солдатом.

Следков, кстати, уже работал по заказу музея – создал памятник балаклавскому коту, который стоит на набережной.

Осада Севастополя во время Крымской войны, которую принято называть Первой обороной, началась 13 сентября (25 сентября – по новому стилю) 1854 года и продолжалась почти год. Сегодня исполнилось 165 лет с начала Первой обороны, а 29 сентября в Крыму пройдет реконструкция Альминского сражения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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