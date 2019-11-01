На модернизацию медицины первичного звена выделят 150 млдр рублей

1 ноября 2019     43
На модернизацию медицины первичного звена выделят 150 млдр рублей

Больше 60% жителей России недовольны качеством медицинской помощи. Об этом Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета. Президент обсуждал с главами регионов страны, как улучшить работу службы скорой помощи, поликлиник для взрослых и детей, женских консультаций и фельдшерских пунктов. На это заседание был приглашен и временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. По его словам, состоялся очень честный и принципиальный разговор.

 

«Президент сказал, что состоявшаяся летом прямая линия и поездки по стране четко показали – первичной медицине нужно приоритетное внимание федерального центра. И такие решения уже отражены в федеральном бюджете – к средствам национального проекта будут дополнительно выделены деньги на ремонты поликлиник и обновление оборудования, – написал на своих страницах в соцсетях Михаил Развожаев по итогам заседания Госсовета страны. – Президент дал поручения по формированию нового подхода к системе оплаты труда врачей, с увеличением постоянной части зарплаты (оклада). Для регионов теперь важно подготовить качественные региональные программы развития первичного звена. Севастополь уже приступил к этой работе». 

«Субъекты Российской Федерации должны до 10 января следующего года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять. Для финансирования мер по модернизации первичного звена на 3 года, начиная с 2020-ого, предусмотрено 150 миллиардов рублей дополнительных средств – по 50 миллиардов в год», – сообщил главам регионов Владимир Путин.

Эти средства выделяются на начальный период, после проведения экспертизы региональных программы их могут скорректировать.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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