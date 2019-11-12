На модернизацию энергосетей Севастополя и Крыма требуется 29 млрд рублей

По его словам, в Минэнерго рассчитывают, что средства на модернизацию поступят не из федерального бюджета, а от инвестиционной программы АО «Крымэнерго». Также Грабчак рассказал, что электросетями полуострова будут управлять «Россети» после снятия санкционных рисков.

«Предварительные предложения прислали из Крыма и Севастополя, мы сейчас их оцениваем на предмет «незавышения». В течение двух недель мы окончательное решение дадим», – приводит ТАСС слова замминистра энергетики России Евгения Грабчака.

Обоснованность заявленной суммы до конца ноября проверят в Минэнерго.

Власти Севастополя и Крыма оценили модернизацию распределительных электросетей полуострова в 29 миллиардов рублей.

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