На Монастырском шоссе обнаружены несанкционированные свалки

Массовые несанкционированные свалки в районе Монастырского шоссе обнаружены во время осмотра территории, сообщили в Севприроднадзоре.
Отходы имеют различное происхождение: коммунальные, строительные, лом дорожных покрытий. Сейчас ведомство ведёт работу по установлению нарушителей природоохранного законодательства.
Жителей города Севприроднадзор просит передавать информацию о несанкционированных свалках. При этом фото и видеоматериалы помогут привлечь к ответственности лиц, допустивших правонарушения.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь