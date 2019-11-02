На Монастырском шоссе обнаружены несанкционированные свалки

Жителей города Севприроднадзор просит передавать информацию о несанкционированных свалках. При этом фото и видеоматериалы помогут привлечь к ответственности лиц, допустивших правонарушения.

Отходы имеют различное происхождение: коммунальные, строительные, лом дорожных покрытий. Сейчас ведомство ведёт работу по установлению нарушителей природоохранного законодательства.

Массовые несанкционированные свалки в районе Монастырского шоссе обнаружены во время осмотра территории, сообщили в Севприроднадзоре.

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