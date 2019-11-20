На мосту через суходол демонтировали троллейбусные контактные сети

Мост через суходол вновь открыт движения. Минувшей ночью оно было перекрыто, чтобы рабочие смогли без помех демонтировать троллейбусную контактную сеть.

Её обесточили ещё неделю назад. Чтобы пассажирские перевозки не прекращались, на линии начали курсировать только троллейбусы с автономным ходом.

Теперь на участке от улицы Пугачёва до Дмитрия Ульянова нет ни одного провода. По словам строителей, контактную сеть восстановят к моменту сдачи проекта. Это должно произойти в конце года. Сейчас на мосту работают с опалубкой, установили балки и делают армирование.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь