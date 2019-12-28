На МРК Ингушетия подняли Андреевский флаг

Церемония поднятия флага состоялась у Минного причала. На ней присутствовали заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Также состоялось гашение марки, выпущенной специально к этому событию. 23 декабря стало известно, что МРК «Ингушетия» завершил государственные испытания.

28 декабря в Севастополе в состав Черноморского флота принят малый ракетный корабль «Ингушетия». Утром во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошло освящение Андреевского флага.

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