На МРК Ингушетия подняли Андреевский флаг

28 декабря в Севастополе в состав Черноморского флота принят малый ракетный корабль «Ингушетия». Утром во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов прошло освящение Андреевского флага.
Церемония поднятия флага состоялась у Минного причала. На ней присутствовали заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Также состоялось гашение марки, выпущенной специально к этому событию. 23 декабря стало известно, что МРК «Ингушетия» завершил государственные испытания.
Источник: Вести.Севастополь