На мысе Фиолент строят набережную

Члены территориального общественного самоуправления “Лукоморье” на мысе Фиолент создают её на деньги городского гранта. Когда можно будет прогуляться с видом на море и почему работы едва не оказались сорваны из-за исторической находки?

К обрыву здесь подходят без страха. Вид на осеннее море открывается с новых смотровых площадок в районе Автобата. Пешеходная дорожка, две видовые площадки, детский городок сделали на деньги гранта по развитию городских территорий.

«Проект стоил 3 миллиона рублей. Вот от трёх миллионов 5% люди скинулись и добавили в этот проект. Что они купили – оно, понятно, растворяется в общем контракте, но эти денежки есть там внутри», – говорит Александр Романцов,

заместитель директора по территориальному развитию г. Севастополя.

Благодаря этому проект территориального общественного самоуправления “Лукоморье” выбрали из шестидесяти конкурентов. А ещё – за неординарность идеи. Единственную подобную набережную сейчас делают в Андреевке. Хотя на Фиоленте под угрозу идею едва не поставила археологическая находка.

Древняя дорога – часть хоры Херсонеса. Её обнаружение и исследование отсрочило работы здесь почти на три месяца, но подрядчик пообещал учёным, что сохранит этот объект.

Археологическая экспертиза постановила – защитить. Открыть набережную Лукоморья планируют к концу году. Нужно ещё высадить двадцать туй, установить скамейки и ограждение детской площадки. Но этого – говорят местные жители – мало. И готовят новый проект.

«Всё красиво, но озеленения здесь нет, берег открытый. Поэтому в следующем проекте мы хотим сделать упор на озеленение. В планах есть сделать здесь аллею, высадить какие-то клумбы, розарии, сделать капельный полив», – рассказывает Сергей Свидерский, председатель территориального общественного самоуправления “Лукоморье”.

Прогуляться по набережной сможет любой желающий – доступ к ней открыт круглосуточно. Местных жителей приглашают и на субботник в конце декабря. Они хотят помочь рабочим облагородить новое общественное пространство.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь