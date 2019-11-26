На мысе Фиолент строят набережную

26 ноября 2019     19
На мысе Фиолент строят набережную

Члены территориального общественного самоуправления “Лукоморье” на мысе Фиолент создают её на деньги городского гранта. Когда можно будет прогуляться с видом на море и почему работы едва не оказались сорваны из-за исторической находки?

К обрыву здесь подходят без страха. Вид на осеннее море открывается с новых смотровых площадок в районе Автобата. Пешеходная дорожка, две видовые площадки, детский городок сделали на деньги гранта по развитию городских территорий.

«Проект стоил 3 миллиона рублей. Вот от трёх миллионов 5% люди скинулись и добавили в этот проект. Что они купили – оно, понятно, растворяется в общем контракте, но эти денежки есть там внутри», – говорит Александр Романцов,

заместитель директора по территориальному развитию г. Севастополя.

Благодаря этому проект территориального общественного самоуправления “Лукоморье” выбрали из шестидесяти конкурентов. А ещё – за неординарность идеи. Единственную подобную набережную сейчас делают в Андреевке. Хотя на Фиоленте под угрозу идею едва не поставила археологическая находка.

Древняя дорога – часть хоры Херсонеса. Её обнаружение и исследование отсрочило работы здесь почти на три месяца, но подрядчик пообещал учёным, что сохранит этот объект.

Археологическая экспертиза постановила – защитить. Открыть набережную Лукоморья планируют к концу году. Нужно ещё высадить двадцать туй, установить скамейки и ограждение детской площадки. Но этого – говорят местные жители – мало. И готовят новый проект.

«Всё красиво, но озеленения здесь нет, берег открытый. Поэтому в следующем проекте мы хотим сделать упор на озеленение. В планах есть сделать здесь аллею, высадить какие-то клумбы, розарии, сделать капельный полив», – рассказывает Сергей Свидерский, председатель территориального общественного самоуправления “Лукоморье”.

Прогуляться по набережной сможет любой желающий – доступ к ней открыт круглосуточно. Местных жителей приглашают и на субботник в конце декабря. Они хотят помочь рабочим облагородить новое общественное пространство.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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