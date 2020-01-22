На набережной Балаклавы найдена минометная мина

Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас на полигон для утилизации.

Саперы инженерно – технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» обследовали опасную находку. Специалисты установили, что предмет является 120 мм немецкой минометной миной времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился на боевом взводе и при любом воздействии на взрыватель, мог сдетонировать.

При разборке старого жилого дома неподалеку от набережной Балаклавы рабочие обнаружили под фундаментом боеприпас.

На набережной Балаклавы найдена минометная мина При разборке старого жилого дома неподалеку от набережной Балаклавы рабочие обнаружили под фундаментом боеприпас. Саперы инженерно – технической группы севастопольского …



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