На набережной Балаклавы найдена минометная мина

22 января 2020     14
На набережной Балаклавы найдена минометная мина

При разборке старого жилого дома неподалеку от набережной Балаклавы рабочие обнаружили под фундаментом боеприпас.

Саперы инженерно – технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» обследовали опасную находку. Специалисты установили, что предмет является 120 мм немецкой минометной миной времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился на боевом взводе и при любом воздействии на взрыватель, мог сдетонировать.

Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас на полигон для утилизации.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото ОМОН «Беркут»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На набережной Балаклавы найдена минометная мина
На набережной Балаклавы найдена минометная мина

При разборке старого жилого дома неподалеку от набережной Балаклавы рабочие обнаружили под фундаментом боеприпас. Саперы инженерно – технической группы севастопольского …


В Севастополе начался демонтаж главной городской ёлки
В Севастополе начался демонтаж главной городской ёлки

Новая для Севастополя мультимедийная конструкция простояла практически месяц.    Ёлку на площади Нахимова высотой более 19 метров украшали светодиодные нити, …


Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав …


В Севастополе временно ликвидировали остановку «Мусоросжигательный завод»
В Севастополе временно ликвидировали остановку «Мусоросжигательный завод»

На время реконструкции региональной автодороги «Севастополь – порт Камышовая бухта», остановки общественного транспорта в обе стороны будут закрыты. Пассажиры временно …


Улицы Щербака и Нефедова соединила «канатная переправа»
Улицы Щербака и Нефедова соединила «канатная переправа»

Реконструкция некоторых лестниц вызывает вопросы у горожан. Так передвигаться по лестнице на улице Адмирала Октябрьского не могут люди с ограниченными …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты