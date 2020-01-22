На набережной Балаклавы найдена минометная мина

При разборке старого жилого дома неподалеку от набережной Балаклавы рабочие обнаружили под фундаментом боеприпас.
Саперы инженерно – технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» обследовали опасную находку. Специалисты установили, что предмет является 120 мм немецкой минометной миной времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился на боевом взводе и при любом воздействии на взрыватель, мог сдетонировать.
Сотрудники Росгвардии вывезли боеприпас на полигон для утилизации.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото ОМОН «Беркут»
Источник: Вести.Севастополь