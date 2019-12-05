На набережной пляжа Учкуевка снова снесут кафе

5 декабря 2019     22
На набережной пляжа Учкуевка снова снесут кафе

Но на этот раз демонтировать будут капитальное здание.

Как заявили сегодня в правительстве, земля под баром была предназначена для размещения нестационарного объекта. Их количество на заседании изменили: в схему размещения НТО включили 221 место и 24, в том числе по просьбам горожан, исключили.

Заседание было насыщенным: принято почти 40 постановлений, минимум четвертая часть из которых – социального значения: это выплаты льготникам, ветеранам, обучение предпенсинеров и подарки детям из Луганска. А ещё выделили субсидии коммунальным предприятиям на ремонт и строительство сетей газо- и водоснабжения. Обсудили компенсации аренды жилья медицинским работникам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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