На новейшем буксире «Сергей Балк» подняли Андреевский флаг

21 февраля 2020     23
На новейшем буксире «Сергей Балк» подняли Андреевский флаг

Утром 21 февраля на судне подняли Андреевский флаг и включили в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота ЧФ.

Морской буксир «Сергей Балк» – головное судно проекта 23470. Он предназначен для морских буксировок во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в порах. Специализированное оборудование позволяет буксиру участвовать в пожаротушении на надводных объектах.

Теперь экипажу буксира предстоит проверка готовности к выходу в море, после чего судно приступит к выполнению плановых задач.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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На новейшем буксире «Сергей Балк» подняли Андреевский флаг
На новейшем буксире «Сергей Балк» подняли Андреевский флаг

Утром 21 февраля на судне подняли Андреевский флаг и включили в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота ЧФ. Морской буксир …



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