На новом буксире Черноморского флота подняли Андреевский флаг

20 декабря 2019     13
На новом буксире Черноморского флота подняли Андреевский флаг

Так официально спасательный буксир “СБ-74”. вошел в состав Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба.

Церемония прошла на Новороссийской базе.

Новый буксир – четвёртое судно проекта 22870. Его строили специально для нужд Черноморского флота. В его составе есть и три других судна этого же проекта – “Профессор Николай Муру”, “СБ-739” и “Капитан Гурьев”. Сейчас они решают задачи аварийно-спасательных отрядов флота.

А экипаж “СБ-74″после выполнения специальных задач приступит уже к боевой подготовке.

Служба информации «Вести – Севастополь»


Источник: Вести.Севастополь

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