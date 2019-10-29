На ночь будут перекрывать движение на ул. Надеждинцев и пл. Ластовая

29 октября 2019     22
На ночь будут перекрывать движение на ул. Надеждинцев и пл

Начиная с 29 октября и до конца недели, ночами, в период с 22:00 до 06:00, будут закрыты для движения транспорта дороги улице Надеждинцев и площади Ластовая.

Ограничения связаны с обустройством асфальтобетонного покрытия проезжей части. Дорожные работы проводятся в ночное время из-за интенсивного дневного трафика.

После завершения работ на данном участке, подрядная организация приступит к ремонту улиц: Комсомольская, Корабельная, Перекопская и Рабочая.

Ремонт семи автодорог на Корабельной стороне, общей протяжённостью порядка трёх километров, выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Севавтодор

Источник: Вести.Севастополь

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