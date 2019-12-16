На одном из пляжей Севастополя задержали пару наркокурьеров

21-летнего молодого человека и 22-летнюю девушку задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Гагаринскому району. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Как говорится в сообщении, молодая пара занималась размещением так называемых “закладок” с наркотическими средствами в районе одного из городских пляжей. При появлении посторонних они изображали влюблённых на прогулке.

При личном досмотре у мужчины изъяли 30 полиэтиленовых свёртков с кристаллическим веществом, у женщины – бумажный пакет с веществом растительного происхождения.

“Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю. По заключению экспертов, кристаллическое вещество является наркотическим средством – метилэфедрон, массой около 15 граммов, а растительное вещество – марихуаной, массой 2,91 грамма”, – пишет пресс-служба ведомства.

Позже задержанные рассказали оперативникам, что приобрели вещества на одном из сайтов для продажи.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото dvinatoday.ru

Источник: Вести.Севастополь