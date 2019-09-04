На открытие синагоги в Севастополе пригласили премьер-министра Израиля

Сегодня главный раввин России Берл Лазар сообщил журналистам, что на открытие первой в Севастополе синагоги приглашен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Это была идея Владимира Путина. Он высказал ее в марте в Симферополе на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Главе государства тогда рассказали о завершении строительства синагоги на том месте, где во время Великой Отечественной войны расстреливали евреев. Это недалеко от площади Восставших. Президент предложил позвать на церемонию открытия Нетаньяху.

“Сейчас выборы в Израиле. А потом надеемся, что он [премьер-министр Израиля] примет приглашение. Его пригласили”, – сообщил Берл Лазар.

В еврейской общине рассчитывают, что синагога будет открыта до конца этого года.

Источник: Вести.Севастополь