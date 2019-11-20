На память о театральном марафоне в Севастополе буду хранить символ Года театра

Министерство культуры вручило театрам Севастополя памятный знак за активное участие во Всероссийском театральном марафоне.

Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершился 10 ноября в Калининграде. Гастроли региональных театров стали крупнейшим событием в рамках Года театра. В нём участвуют все регионы России.

“Министерство культуры в знак того, что театральный марафон впервые прошёл в России, каждому региону сделало такой символ, чтобы он хранился в наших музеях в память о годе театра”, – рассказал Николай Краснолицкий, начальник главного управления культуры г.Севастополя и показал этот символ, одновременно напоминающий античный амфитеатр и театральный веер.

Памятный знак передан директорам севастопольских театров. Храниться по их общему решению он будет в музее театра имени Луначарского. В следующем году его коллектив планирует вести активную гастрольную деятельность.

“По приглашению Ольги Голодец (вице-премьера правительства России – прим. ред.) в 20-ом году в апреле мы поедем в Москву на гастроли в РАМТ – это молодёжный театр. Также в 20 году мы поедем в Красноярск по приглашению Красноярского театра в рамках федеральных гастролей”, – сообщила журналистам Ирина Константинова, директор театра им. Луначарского.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь