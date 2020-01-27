На переработку в Севастополе отправили 25 грузовиков новогодних ёлок

Сегодня новогодние деревья, собранные в ходе акции «Ёлковорот» были доставлены на переработку на полигон твёрдых бытовых отходов в Первомайской балке, где установили специальную дробильную машину.

Сосны и ели сегодня считали машинами. В этом году по всем районам города удалось собрать 25 грузовиков. На полигоне деревья очистили от полиэтиленовых упаковок и оставшейся мишуры, и затем отправили на измельчение. Из этой смеси делают удобрение. Список желающих его получить уже сформирован.

По словам исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, переработанная смесь очень востребована. За ней обращаются люди из садоводческих товариществ.

Прежде, чем отправить материал в качестве удобрения в городские парки и скверы, он пройдет еще одну сортировку. Эксперты проверят – не заражены ли деревья насекомыми-вредителями. Евгений Горлов отметил, новогодние ели забирали не только из организованных пунктов, но и со всех контейнерных площадок. Вывезли и ёлки, брошенные предпринимателями на местах торговли. Те, кто оставил нераспроданный товар там, где располагались ёлочные базары, должны будут возместить ущерб.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь