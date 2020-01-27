На переработку в Севастополе отправили 25 грузовиков новогодних ёлок

27 января 2020     16
На переработку в Севастополе отправили 25 грузовиков новогодних ёлок

Сегодня новогодние деревья, собранные в ходе акции «Ёлковорот» были доставлены на переработку на полигон твёрдых бытовых отходов в Первомайской балке, где установили специальную дробильную машину.

Сосны и ели сегодня считали машинами. В этом году по всем районам города удалось собрать 25 грузовиков. На полигоне деревья очистили от полиэтиленовых упаковок и оставшейся мишуры, и затем отправили на измельчение. Из этой смеси делают удобрение. Список желающих его получить уже сформирован.

По словам исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, переработанная смесь очень востребована. За ней обращаются люди из садоводческих товариществ.  

Прежде, чем отправить материал в качестве удобрения в городские парки и скверы, он пройдет еще одну сортировку. Эксперты проверят – не заражены ли деревья насекомыми-вредителями. Евгений Горлов отметил, новогодние ели забирали не только из организованных пунктов, но и со всех контейнерных площадок. Вывезли и ёлки, брошенные предпринимателями на местах торговли. Те, кто оставил нераспроданный товар там, где располагались ёлочные базары, должны будут возместить ущерб.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В России возросло число мошенничеств с использованием платежных карт
В России возросло число мошенничеств с использованием платежных карт

20:49 В России в 2019 году увеличилось на 280% число случаев мошенничества с использованием платёжных карт. Об этом информирует ТАСС …


В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее …


В Крыму названы самые редкие имена новорожденных в 2019 года
В Крыму названы самые редкие имена новорожденных в 2019 года

Глава отдела по регистрации рождений Симферополя Людмила Назаренко назвала наиболее популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Среди необычных …


В Кремле пока не знают, как будет проходить всенародное голосование по конституционной реформе
В Кремле пока не знают, как будет проходить всенародное голосование по конституционной реформе

В настоящий момент у Кремля нет четкого представления о том, как будет проходить всенародное голосование по принятию предложенных Владимиром Путиным изменений в …


На переработку в Севастополе отправили 25 грузовиков новогодних ёлок
На переработку в Севастополе отправили 25 грузовиков новогодних ёлок

Сегодня новогодние деревья, собранные в ходе акции «Ёлковорот» были доставлены на переработку на полигон твёрдых бытовых отходов в Первомайской балке, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты