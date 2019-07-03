На пешеходных переходах Фиолента станет светлее и безопаснее

3 июля 2019     11
На пешеходных переходах Фиолента станет светлее и безопаснее

Дополнительные осветительные комплексы появились на нерегулируемых пешеходных переходах на Фиоленте. Фонари работают на солнечных батареях.  

По словам специалистов предприятия “Севавтодор”, новое освещение сможет обеспечить безопасность пешеходов в темное время суток. Летом, когда в городе много туристов, это особенно актуально. Работы пока не закончены. “Севастопольский Автодор” запланировал оборудовать 15 пешеходных переходов на Фиолентовском шоссе, пока смонтированы лишь шесть объектов автономного освещения.

«В среднесрочной перспективе запланировано выполнение аналогичных работ на подъезде к Максимовой даче и поселку Кача, – говорит Ярослав Станилов, главный специалист отдела организации работ по безопасности дорожного движения ГБУ “Севастопольский автодор”. – С начала года автономные осветительные сигнальные комплексы оборудованы, кроме освещения, также светофорами. 7 были установлены на 14-ти нерегулируемых пешеходных переходах на региональных дорогах».

Такие же работы “Автодор” проводит на пешеходных переходах на трассах Ялта-Севастополь и Симферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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