На площади Нахимова севастопольцы развернули гигантский флаг России

Сегодня в России отмечают день государственного флага.

Полотнище 52 на 12 метров, сшитое работниками музея-панорамы “Оборона Севастополя”, по центральной площади города пронесли 50 нахимовцев и 30 матросов Черноморского флота, а также сотрудники МЧС, волонтеры, ветераны, представители общественных организаций и рядовые севастопольцы. Этой традиции уже 5 лет, и для севастопольцев она имеет особое значение, потому что еще при Украине многие горожане хранили у себя дома российский триколор.

Источник: Вести.Севастополь