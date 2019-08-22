На площади Нахимова севастопольцы развернули гигантский флаг России

22 августа 2019     12
На площади Нахимова севастопольцы развернули гигантский флаг России

Сегодня в России отмечают день государственного флага. 

Полотнище 52 на 12 метров, сшитое работниками музея-панорамы “Оборона Севастополя”, по центральной площади города пронесли 50 нахимовцев и 30 матросов Черноморского флота, а также сотрудники МЧС, волонтеры, ветераны, представители общественных организаций и рядовые севастопольцы. Этой традиции уже 5 лет, и для севастопольцев она имеет особое значение, потому что еще при Украине многие горожане хранили у себя дома российский триколор. 

Источник: Вести.Севастополь

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На площади Нахимова севастопольцы развернули гигантский флаг России
На площади Нахимова севастопольцы развернули гигантский флаг России

Сегодня в России отмечают день государственного флага.  Полотнище 52 на 12 метров, сшитое работниками музея-панорамы “Оборона Севастополя”, по центральной площади …



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