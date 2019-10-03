На площадях Севастополя появятся парковые диваны

Элементы малых архитектурных форм, которые появятся в центре города после реконструкции Большой Морской, будут иметь индивидуальный облик. Это будут реплики старинных подобных объектов.

Главный архитектор бюро «Wowhaus» Олег Шапиро на встрече с депутатами Севастополя рассказал, что современные элементы дизайна также появятся на Большой Морской и площади Лазарева. Они будут гармонировать с уже существующими так называемыми «умными остановками», которые произвели благоприятное впечатление на петербургских специалистов. Однако, учитывая мнение севастопольцев, акцент будет сделан на аутентичные урны, скамьи и парковые диваны (это те же скамейки, только гораздо крупнее, выносливее, имеющие дополнительные опоры-ножки).

«Хотелось бы малые архитектурные формы – скамейки, урны сделать специальными, севастопольскими. Мы нашли довольно большой объём малых архитектурных форм, которые были сделаны одновременно с восстановлением города. Скорее всего, диваны будут стоять на площадях. Скамейки и урны – это парафраз тех объектов, которые были сделаны тогда», – добавил Олег Шапиро.

Наибольшее число изменений, по его словам, претерпит площадь Лазарева. Это будет Т-образный перекрёсток с несколькими парковками.

А ступеньки, которые ведут к заведениям, расположенным на первых этажах домов на Большой Морской будут приставными, сообщил Олег Шапиро. По закону о памятниках, капитальных лестниц быть не должно, и конструкции не должны даже прикасаться к зданиям. Специалисты провели соответствующие консультации с Севастопольским управлением охраны объектов культурного наследия. Используя предыдущий опыт в подобных вопросах, столичные архитекторы пришли к выводу, что лестницы нужно сделать в одном стиле и так, чтобы они не касались фасадов зданий, рассказал Олег Шапиро.

«Мы предлагаем разработать не лестницу под каждый дом, потому что их не было и не могло быть, а вполне универсальную одинаковую лестницу для всех (насколько это возможно) и ставить её около дома, чтобы она не опиралась о здание. Это будет некое техническое решение, которое мы представим через две недели», – сообщил Шапиро.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь