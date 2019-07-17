На пляжах Севастополя появятся новые торговые павильоны и кафе

На «Солдатском» пляже, который теперь называется «Адмиральская лагуна», власти разрешат разместить пять дополнительных магазинов и кафе. Нынешних двух торговых павильонов для отдыхающих недостаточно.

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов уже внесены, рассказал сегодня, 17 июля, Вадим Кирпичников, глава управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя. Весной западную береговую полосу Круглой бухты благоустроили – установили навесы от солнца, туалеты, медпункт и спасательную вышку.

Негативные отзывы от городских властей прозвучали в отношении пляжа в Парке Победе. Там обслуживающая организация нарушила правила размещения торговых объектов и сейчас решается вопрос о сносе семи конструкций: прилавков и автоматов по продаже газированной воды.

Источник: Вести.Севастополь