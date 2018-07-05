Генеральная уборка: на севастопольских пляжах сносят незаконные ларьки

Власти Севастополя проводят работы по сносу незаконные нестационарных торговых объектов на территории городских пляжей. В четверг рабочие демонтировали более 10 павильонов общей площадью около 300 кв м на одном из крупнейших пляжей города “Учкуевка”.

“Собственник конструкций не определен, поэтому демонтаж производим силами подрядной организации”, — пояснил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников.

По словам чиновника, работу по демонтажу незаконных торговых объектов ведется на всех пляжах города.

“На “Омеге” практически все незаконные объекты демонтировали, на “Победе” тоже. По “Любимовке” работы проведены на прошлой неделе, там, по сути, небольшой стихийный рынок вырос. Сейчас “Учкуевка”. Потом перейдем к достаточно мелким пляжам. Все работы по очистке пляжей закончим в июле”, — подчеркнул он.

С начала года севастопольские чиновники уведомили о сносе 1371 незаконных НТО, из которых силами подрядчиков демонтировано 360 объектов, включая 217 развалов, 249 конструкций вывезли собственники. На демонтаж объектов в бюджете предусмотрено 20 млн рублей. “Все контракты заключены, подрядные организации работают”, — добавил чиновник.



crimea.ria.ru