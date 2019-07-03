На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя

Во время пожара на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погиб капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. Он родился и вырос в Севастополе. Именно здесь он и решил связать свою жизнь с морем и в 1994 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. С начала 2000-ых служил в части ВМФ в Петродворце, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

В последние годы вместе с семьей Андрей Воскресенский жил в Ленинградской области в городе Сосновый Бор. У капитана остались 15-летний сын и 23-летняя дочь. Девушка занимается молодёжной политикой: третий год возглавляет движение “Студенты Санкт-Петербурга” и председательствует на Петербургском международном молодежном форуме труда, сообщает сайт 47.news.ru.

О гибели 14 моряков-подводников стало известно 2 июля. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу президент Путин сказал, что среди них семь – капитаны I ранга, двое – Герои России.

“Это большая потеря для флота, да и вообще для армии”, – отметил Путин, выразив соболезнования семьям погибших и отдав распоряжение оказать им всю необходимую помощь.

А сегодня, 3 июля, на совещании в Североморске Шойгу рассказал, что часть экипажа спасли. Он отметил, что в критической ситуации подводники действовали геройски.

Источник: Вести.Севастополь