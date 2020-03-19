На подлодке «Великий Новгород» потушили учебный «пожар»

Подводники также отработали действия при пожаре в одном из отсеков. После аварийной тревоги экипаж выполнил герметизацию отсека, одевание индивидуальных средств защиты, локализацию и тушение возгорания.

Экипаж подлодки «Великий Новгород» провёл комплексное учение по подготовке к выходу в море, погружению и выполнению задач в подводном положении, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По легенде учений, в одном из отсеков подводной лодки произошло возгорание.

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