На подлодке «Великий Новгород» потушили учебный «пожар»

По легенде учений, в одном из отсеков подводной лодки произошло возгорание.
Экипаж подлодки «Великий Новгород» провёл комплексное учение по подготовке к выходу в море, погружению и выполнению задач в подводном положении, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Подводники также отработали действия при пожаре в одном из отсеков. После аварийной тревоги экипаж выполнил герметизацию отсека, одевание индивидуальных средств защиты, локализацию и тушение возгорания.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь