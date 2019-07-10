На подъезде к Ласпи запретили стоянку автомобилей и ограничили скорость

О приказе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пишет пресс-служба правительства Севастополя.
Ограничение скорости в 30 км/ч коснётся трёх участков – 67 Н-9 Ялта – Севастополь – Ласпи, 67 Н-1 подъезд к посёлку Ласпи и 67 Н-1465 подъезд к детскому оздоровительному лагерю “Чайка”.
На первом указанном участке также нельзя будет останавливаться.
Вскоре на трассе появятся ограничительные знаки, камеры фотофиксации и начнут работать эвакуаторы.
Приказ вступит в силу с 1 августа.
фото blog.neyka.com
Источник: Вести.Севастополь