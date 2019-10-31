На поезд Петербург-Севастополь не будет посадки в Москве

31 октября 2019     23
На поезд Петербург-Севастополь не будет посадки в Москве

Поезд Петербург – Севастополь будет отправляться с Московского вокзала Петербурга в 14:00 и прибывать в город-герой почти через двое суток в 9:25 утра. Время в пути на Крымский полуостров займет 43 часа 25 минут, обратно – на час меньше. Поезд будет проходить через Москву, но предполагается лишь техническая остановка на станции Октябрьская-Товарная, без посадки пассажиров. Это означает, что прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Севастополем пока не будет. На линии Москва – Петербург запланированы стоянки под пропуск «Сапсанов».

У этого поезда будут остановки в Бологом, Твери, Рязани, Ростове, Тамани. На полуострове он остановится в Керчи, Джанкое, Симферополе и Бахчисарае. Обратно состав будет отправляться в 15:55 и прибывать в Петербург через день в 10:20 утра.

В составе севастопольского поезда, в отличие от симферопольского, будут не только купейные, но и плацкартные вагоны.

С расписанием поезда №26/27 «Москва-Симферополь» можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта trainpix.org

Источник: Вести.Севастополь

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