На пожаре в Балаклаве погиб человек

В 14:00 8 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в одной из квартир двухэтажного жилого дома.

Прибывшие спасатели вскрыли дверь горящей квартиры на первом этаже и обнаружили в помещении пострадавшего без признаков жизни.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Пожар был локализован за 17 минут и полностью ликвидирован в 15:15, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь