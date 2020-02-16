На пожаре в Гурзуфе спасён мужчина

16 февраля 2020     17
На пожаре в Гурзуфе спасён мужчина

Пожар в двухэтажном жилом доме в поселке Гурзуф произошёл днём 15 февраля.

Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит второй этаж дома. Из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние жилые дома. В чердачном помещении спасатели обнаружили мужчину, вывели его на улицу и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Пожар полностью потушен, его площадь составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Крымские виноградари открыли новый сезон
Крымские виноградари открыли новый сезон

Древние традиции виноделов и сейчас живы на крымской земле. Одна из них связана с началом сельскохозяйственного сезона. Чтобы вырастить здоровый …


На пожаре в Гурзуфе спасён мужчина
На пожаре в Гурзуфе спасён мужчина

Пожар в двухэтажном жилом доме в поселке Гурзуф произошёл днём 15 февраля. Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит …


Порошенко порассуждал о сути внешней политики Зеленского
Порошенко порассуждал о сути внешней политики Зеленского

Украинские власти декларируют, что выступают за ЕС и НАТО, однако мало что делают для достижения целей евроатлантической интеграции. Об этом …


Человек погиб в ДТП в Северодвинске
Человек погиб в ДТП в Северодвинске

Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Северодвинске (Архангельская область). Еще пятеро получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД. …


В Ялте полицейские искали школьников, прогуливающих занятия
В Ялте полицейские искали школьников, прогуливающих занятия

Несколько дней в Ялте полицейские участвовали в рейде по предотвращению прогулов занятий по неуважительным причинам. На улицы города, в рамках …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты