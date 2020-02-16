На пожаре в Гурзуфе спасён мужчина

Пожар в двухэтажном жилом доме в поселке Гурзуф произошёл днём 15 февраля.

Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит второй этаж дома. Из-за плотной застройки была угроза распространения огня на соседние жилые дома. В чердачном помещении спасатели обнаружили мужчину, вывели его на улицу и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Пожар полностью потушен, его площадь составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь