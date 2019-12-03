На пожаре в Джанкойском районе спасена 88-летняя женщина

3 декабря 2019     8
На пожаре в Джанкойском районе спасена 88-летняя женщина

Вечером в понедельник в селе Изумрудном Джанкойского района загорелся частный дом. 

Во время разведки пожарные обнаружили женщину 1931 года рождения, которая не могла самостоятельно выбраться из помещения. Они вынесли ее на воздух и передали врачам скорой помощи. Огонь повредил мебель и личные вещи бабушки. Причина возгорания пока не установлена.

За прошедшие сутки в Крыму произошло три пожара, обошлось без жертв.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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