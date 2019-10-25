На пожаре в Красногвардейском районе эвакуировали 20 человек

25 октября 2019     8
На пожаре в Красногвардейском районе эвакуировали 20 человек

В селе Восход Красногвардейского района накануне днем загорелся балкон на третьем этаже многоквартирного дома. Дымом заволокло всю округу, хотя общая площадь пожара составила 10 кв.м.

Прибывшие пожарные провели разведку помещений и эвакуировали 20 жильцов. Через 25 минут огонь был локализован.

Еще один пожар накануне произошел в Коктебеле в двухэтажном жилом доме по улице Победы. Там загорелась кухня на первом этаже.

По предварительной версии, причиной пожара огня стала неисправность электропроводки. Сначала загорелось деревянное потолочное перекрытие. Кроме того, в помещении создалось плотное задымление: легковоспламеняемые материалы при горении начали выделять токсичный дым.

В целом с начала года в Республике Крым ликвидировано 4425 пожаров и возгораний, спасены 95 человек, из них 6 детей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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