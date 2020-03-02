На пожаре в Крыму погиб человек

Пожарные потушили возгорание в частном жилом доме и обнаружили на месте тело 46-летнего мужчины.
В 02:27 1 марта в МЧС по Крыму поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Лесное городского округа Судак.
«В комнате наблюдалось очень плотное задымление. В составе звена газодымозащитной службы была проведена разведка помещения, в результате которой был обнаружен погибший, мужчина 1973 года рождения», – сообщил глава МЧС РК Сергей Шахов.
Благодаря действиям пожарных, вторая часть двухквартирного одноэтажного дома не пострадала. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь