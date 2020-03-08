На пожаре в Севастополе погиб человек

8 марта 2020     4
На пожаре в Севастополе погиб человек

В 14:00 8 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в одной из квартир двухэтажного жилого дома в Инкермане.

Прибывшие спасатели вскрыли дверь горящей квартиры на первом этаже и обнаружили в помещении пострадавшего без признаков жизни.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Пожар был локализован за 17 минут и полностью ликвидирован в 15:15, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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